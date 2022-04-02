Під Сєвєродонецьком окупанти перебили газогін

Місце аварії зараз в зоні активних бойових дій.

Під Сєвєродонецьком російські окупанти перебили газогін діаметром 500 мм, загалом без газу 36 населених пунктів області.

Про це повідомив у Telegram керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Місце аварії знаходиться в зоні активних бойових дій. Наразі у ремонтників немає можливості туди дістатися. Деякий час після влучання палав газ, але вдалося своєчасно перекрити всі засувки. Загрози населенню та навколишньому середовищу зараз немає. Втім, без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти - приблизно 60 тисяч абонентів.

За даними Гайдая, загалом без газопостачання 36 населених пунктів області (131 944 абонента), з них 30 повністю та 6 частково.

Нагадаємо, що 2 квітня війська РФ обстріляли місто Лисичанськ в Луганській області та сусіднє селище Тошківка. Внаслідок обстрілу в Лисичанську пошкоджено п'ять будинків, у Тошківці – два.

31 березня дві людини загинули внаслідок денних обстрілів в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Удень 30 березня внаслідок російських обстрілів було зруйновано дитячий садок у Лисичанську.