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Окупанти викрали мера Таврійська на Херсонщині

Вимоги окупантів до нього невідомі.

Окупанти викрали мера Таврійська на Херсонщині
Микола Різак
Фото: Таврійські вісті

Міського голову Таврійська (Херсонська область) Миколу Різака викрали російські окупанти.

Про це повідомляє Суспільне Херсон.

З вечора 1 квітня відсутня інформація про його місцеперебування. Вимоги російських окупантів до Різака також невідомі.

Зазначимо, що Таврі́йськ — місто районного значення у Каховському районі Херсонської області. Розташоване на лівому березі Дніпра, за 80 км від обласного центру. 

Нагадаємо, що російські військові викрадають українських дітей та використовують їх як живий щит при переміщені своїх колон техніки.

За підрахунками Офісу президента, станом на 31 березня росіяни викрали і тримають в полоні 24 посадових осіб – міських та селищних голів, їхніх заступників, інших представники державних установ. 

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