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24 представники української влади перебувають у полоні окупантів, – ОП

Троє чиновників пішли на співпрацю з росіянами. 

За підрахунками Офісу президента, росіяни викрали і тримають в полоні 24 посадових осіб – міських та селищних голів, їхніх заступників, інших представники державних установ. 

Ще про двох осіб інформація уточнюється.

Також 26.03 росіяни затримали міського голову Балаклії Івана Столбового, заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Вони пішли на співпрацю з окупантами.

Нагадаємо, 29 березня голова Асоціації міст України Віталій Кличко повідомив, що окупанти викрали 11 мерів та вісьмох посадовців муніципалітетів.

Щоб залякати освітян Мелітополя і змусити їх до співпраці, російські окупанти викрали очільницю міського відділу освіти Ірину Щербак.

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