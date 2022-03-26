Росіяни захопили двох співробітників міськради Балаклії та, ймовірно, мера

На Харківщині російські загарбники затримали заступника міського голови Балаклії Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Також, імовірно, затриманий і міський голова Іван Столбовий.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Знову російські окупанти чинять терор проти мирного населення. Сьогодні в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку", - написав Синєгубов у Telegram-каналі.

Голова ОВА нагадав, що досі перебуває у полоні загарбників голова Циркунівської громади Микола Сікаленко.

Наразі, за його словами, обласна влада разом з Офісом президента та віцепрем’єр-міністром Іриною Верещук співпрацює над звільненням полонених.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються оминути місто Ізюм на Харківщині, аби переправити свої війська до Донецької і Луганської областей.