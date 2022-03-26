По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
ГоловнаНовини -

Росіяни захопили двох співробітників міськради Балаклії та, ймовірно, мера

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення.

Росіяни захопили двох співробітників міськради Балаклії та, ймовірно, мера
Фото: Сили оборони Запорізького краю

На Харківщині російські загарбники затримали заступника міського голови Балаклії Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Також, імовірно, затриманий і міський голова Іван Столбовий.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Знову російські окупанти чинять терор проти мирного населення. Сьогодні в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку", - написав Синєгубов у Telegram-каналі.

Голова ОВА нагадав, що досі перебуває у полоні загарбників голова Циркунівської громади Микола Сікаленко.

Наразі, за його словами, обласна влада разом з Офісом президента та віцепрем’єр-міністром Іриною Верещук співпрацює над звільненням полонених.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються оминути місто Ізюм на Харківщині, аби переправити свої війська до Донецької і Луганської областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також