Про потерпілих не повідомляють.

У Рівненській області Росія здійснила ракетний обстріл нафтобази в Дубно.

Про це повідомив у Telegram голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Сьогодні на Рівненщині лунали дві повітряні тривоги. Під час першої Збройні сили України збили ворожий дрон. Під час другої, на жаль, ракета влучила в нафтобазу міста Дубно", - розповів Коваль.

Він зазначив, що наразі завдані збитки встановлюють і закликав жителів області залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Про потерпілих не повідомляють.

Нагадаємо, сьогодні близько 16.30 Росія завдала ракетного удару по Львову. В результаті було поранено 5 осіб і почалася пожежа на промисловому об'єкті, де зберігається паливо.

Близько 19-ої години в місті пролунали нові вибухи. В результаті було завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали.