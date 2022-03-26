На Донеччині - нові жертви обстрілів Росії, - Кириленко

Окупанти вбили цивільного жителя в Мар'їнці і поранили ще двох осіб.

Від рук російських окупантів 26 березня загинули і дістали поранення жителі Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні росіяни вбили 1 цивільного в Мар'їнці, поранили 2. Також 4 людини дістали поранення у Красногорівці", - написав Кириленко у Facebook.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Він повідомив, що уточнили інформацію про ще двох поранених в Маріуполі.

Нагадаємо, 25 березня в с. Максимільянівка, що в Мар'їнському районі Донеччини, в результаті обстрілів мирного населення загинула дитина.

26 березня в обласній поліції повідомили, що Росія обстріляла Красногорівку забороненими касетними боєприпасами.