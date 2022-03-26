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Росіяни знову обстріляли дослідницьку ядерну установку в Харкові

Через бойові дії оцінити пошкодження поки неможливо.

Росіяни знову обстріляли дослідницьку ядерну установку в Харкові
Архівне фото
Фото: НАН України

Російські військові знову обстріляла дослідницьку ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові.

Про це повідомила Державна інспекцію ядерного регулювання України.

Зазначається, що наразі через бойові дії оцінити пошкодження неможливо.

"За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ) 26.03.2022 року ЯПУ «Джерело нейтронів» в черговий раз потрапила під обстріли. Оцінити масштаби пошкоджень унеможливлюється із-за бойових дій, які не припиняються у районі розташування ядерної установки", - йдеться в повідомленні.

У Держінспекціх звернули увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

"Продовження її бомбардування  або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 6 березня російські війська з "градів" обстріляли науковий центр з дослідною ядерною установкою, а 11 березня - обстріляли і знеструмили її.

До початку російського вторгнення ядерна установка перебувала на етапі фізичного пуску, в рамках якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом. 24 лютого оперативним персоналом установка була переведена в глибокий підкритичний стан.

ЯПУ "Джерело нейтронів" призначене для проведення наукових і прикладних досліджень в галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії та для виробництва медичних радіоізотопів.

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