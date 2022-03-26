Цьому передувало ураження командного пункту разом з керівним складом окупантів.

Українські військові 93 бригади "Холодний Яр" за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів звільнили від російських окупантів місто Тростянець на Сумщині.

Про це повідомила пресслужба бригади.

"Офіційна інформація. Тростянець звільнений від російської окупації. Сьогодні силами 93 бригади "Холодний Яр", за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що холодноярцям вдалося вигнати з міста "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Цьому передувало ураження командного пункту разом з керівним складом 96 окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець.

Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси. Українські військові використають їх для звільнення інших українських міст від окупації.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Нагадаємо, 22 березня у Тростянці сталася велика пожежа, яку тривалий час неможливо було загасити через бої.