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12 журналістів загинули на війні з Росією, - Венедіктова

Ще 10 представників ЗМІ отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. 

12 журналістів загинули на війні з Росією, - Венедіктова
Ірина Венедіктова
Фото: Офіс генерального прокурора

У війні з Росією загинули вже 12 журналістів, ще 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.

"Станом на сьогодні, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, збройними силами РФ та іншими окупаційними військами скоєно злочини щонайменше відносно 56 представників ЗМІ", - зазначила Венедіктова.

Генпрокурор повідомила, що серед них – 15 журналістів – громадян інших країн:

Венедіктова додала, що правоохоронці зареєстрували щонайменше 7 проваджень щодо обстрілів, знищення або пошкодження українських телевеж і телерадіокомпаній. 

"Тільки вчора під час зйомок евакуації з розбомбленого та виснаженого Чернігова потрапили під обстріл автомобіль знімальних груп телеканалу 1+1 та турецького TRT World. Осколкове поранення отримав кореспондент Андрій Цаплієнко, який у своєму професійному житті побував не на одній війні, а нині висвітлює наджорстоку у рідній країні. За фактом цієї атаки розпочато розслідування порушення загарбниками з РФ законів і звичаїв війни", - розповіла генеральний прокурор України.

ГПУ веде облік злочинів проти журналістів, координуючи свою роботу з Інститутом масової інформації, зазначила Ірина Венедіктова. 

Нагадаємо, за даними ІМІ, в Україні з початку широкомасштабного вторгнення скоєно вже 148 протиправних дій щодо представників ЗМІ.

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