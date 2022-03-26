Російське вторгнення: як отримати компенсацію за втрачене майно

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава відшкодує усе втрачене та пошкоджене у війні майно. Як подати заявку на відшкодування, розбирався LB.ua.

Триває тридцята доба повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Через постійні поразки на полі бою окупанти обрали своїми цілями цивільні об'єкти та домівки звичайних українців. Деякі міста щоденно обстрілюють ракетами та артилерією. Пошкоджена велика кількість будинків у Києві, Харкові, Охтирці, Сумах, Чернігові, Житомирі. У Маріуполі неушкодженими залишись 10-20% будинків, а Волноваха знищена повністю. Загалом, за даними ДСНС, унаслідок постійних обстрілів російськими окупантами частково пошкоджено близько 3780 житлових будинків, повністю знищено 651 будинок.

Чи можна подати заявку через Дію?

Дев’ятого березня під час онлайн-брифінгу Денис Шмигаль заявив, що заяву на відшкодування втраченого майна можна буде подати через застосунок "Дія" - у ньому з'явиться відповідна функція.

“Орієнтовно за тиждень у додатку “Дія” ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою, кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в Дії. Ми вже створили Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. І щойно війна буде завершена, ми почнемо відновлювати все, що зруйнував ворог”, - повідомив голова уряду.

Фото: Кабмін

Від дев’ятого березня минув уже не один тиждень, утім відповідного розділу в Дії так і не з'явилося. У пресслужбі сервісу LB.ua повідомили, що функція поки що в розробці, проте буде готова найближчим часом. Коли саме - в Дії сказати не можуть.

Альтернативні механізми

Чи існують якісь способи отримати відшкодування без додатку "Дія"?

З 2014 року на території Донецької та Луганської областей існує механізм подачі заявки на відшкодування майна (відповідно до постанови КМ №947). Для цього необхідно скерувати певний перелік документів у місцеві ЦНАПи чи військово-цивільні адміністрації.

Фото: EPA/UPG

Але після початку повномасштабного вторгнення Росії цей механізм майже неможливо реалізувати через інтенсивність бойових дій і постійні обстріли ракетами та артилерією.

А для застосування цього механізму в інших областях наразі відсутня нормативно-правова база, що визначала б механізм компенсації постраждалим за житлові будинки або квартири, зруйновані через військову агресію Російської Федерації.

Джерела LB.ua в уряді повідомили, що зараз відповідну базу напрацьовують.

Чи допоможе страхування майна?

За словами експертів, страховики, скоріше за все, не заплатять за знищені “іскандерами” квартири. Страхові компанії класифікують військові дії як форс-мажорні обставини – у такому разі виплат не здійснюють.

Фото: EPA/UPG

“Страхові компанії не відшкодовуватимуть збитків за пошкоджене майно, бо практично в кожному договорі страхування бомбардування, обстріли та інші події є винятками”, – пояснює юрист компанії Winner Ігор Ясько.

Проте не в усіх договорах військові дії прописані як форс-мажор – відповідно виплати можна отримати. При цьому треба зробити фото- та відеофіксацію зруйнованого помешкання і звернутися до страхової компанії.

Міжнародні суди

Компенсацію одержують також через міжнародні судові органи. Хоч Російська Федерація може і не визнавати їхнього рішення, компенсація виплачується за рахунок конфіскованого майна країни-агресора чи встановлених репарацій після закінчення війни.

“Є варіант отримання відшкодування через міжнародні суди. Це моральна компенсація у розмірі 35 тисяч євро на одну людину. Саме таку суму за зруйноване майно відшкодувала Туреччина жителям окупованої частини Кіпру. Відшкодувати людям втрачене майно в повному обсязі буде вкрай важко. Деякі квартири та будинки просто стерті. Ми ж говоримо не лише про квартири, а й про меблі, побутову техніку і так далі. Зробити таку оцінку майже неможливо. Тим паче, як зараз оцінити збитки в Маріуполі чи Харкові – там ідуть бойові дії, хто проведе оцінку майна? А без цього неможливо подати заявку на компенсацію від держави”, - каже голова спілки переселенців “Спільна Справа” Юрій Зиков.

Фото: EPA/UPG

Проблема цього механізму полягає в тому, що отримати компенсацію швидко не вдасться, бо судові тяганини в такому випадку можуть тривати роками.

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Тож чекаємо на Дію і нове законодавство.