Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ почали здійснювати невеликі тактичні контрнаступальні дії у чотирьох областях, – Арестович

Це Сумська, Харківська, Київська та Херсонська області.

ЗСУ почали здійснювати невеликі тактичні контрнаступальні дії у чотирьох областях, – Арестович
Фото: скрін

Збройні сили України почали здійснювати невеликі тактичні контрнаступальні у чотирьох областях.

Про це радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив під час брифінгу.

Це Сумська, Харківська, Київська та Херсонська області.

“Протягом доби стан положення та характер дій противника українських військ не змінився. За єдиним маленьким винятком. Наші війська розпочали маленькі, тактичні, але контрнаступальні дії в Сумській, Харківській областях і продовжують їх у Київській та Херсонській областях. Тобто ми йдемо в маленький, але в контрнаступ”, – розповів Арестович.

Він закликав не знущатися над полоненими солдатами РФ, адже це – воєнний злочин.

“Оскільки ми в деяких ділянках перейшли в контрнаступ, буде багато полонених. Я хотів би ще раз нагадати всім нашим військовим, цивільним і силам оборони, що знущання над полоненими є воєнним злочином, який не має амністії, згідно з міжнародним правом, не має терміну давності. Ми – європейська армія європейської країни. Із полоненими поводимося згідно з Женевською конвенцією, які б у вас не були особисті емоційні мотиви”, – додав він.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, президент Росії Володимир Путін змінює головні оперативні напрямки у війни на південь і схід.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також