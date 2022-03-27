ЗСУ почали здійснювати невеликі тактичні контрнаступальні дії у чотирьох областях, – Арестович

Збройні сили України почали здійснювати невеликі тактичні контрнаступальні у чотирьох областях.

Про це радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив під час брифінгу.

Це Сумська, Харківська, Київська та Херсонська області.

“Протягом доби стан положення та характер дій противника українських військ не змінився. За єдиним маленьким винятком. Наші війська розпочали маленькі, тактичні, але контрнаступальні дії в Сумській, Харківській областях і продовжують їх у Київській та Херсонській областях. Тобто ми йдемо в маленький, але в контрнаступ”, – розповів Арестович.

Він закликав не знущатися над полоненими солдатами РФ, адже це – воєнний злочин.

“Оскільки ми в деяких ділянках перейшли в контрнаступ, буде багато полонених. Я хотів би ще раз нагадати всім нашим військовим, цивільним і силам оборони, що знущання над полоненими є воєнним злочином, який не має амністії, згідно з міжнародним правом, не має терміну давності. Ми – європейська армія європейської країни. Із полоненими поводимося згідно з Женевською конвенцією, які б у вас не були особисті емоційні мотиви”, – додав він.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, президент Росії Володимир Путін змінює головні оперативні напрямки у війни на південь і схід.