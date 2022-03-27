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Командувача 1-ї танкової армії РФ могли звільнити через поразки на Сумщині, - Міноборони

Киселя звільнили через величезні втрати та провал вторгнення РФ в Україну.

Командувача 1-ї танкової армії РФ могли звільнити через поразки на Сумщині, - Міноборони
Фото: Міністерство оборони

Втеча російських військових з Тростянця Сумської області могла стати причиною для звільнення командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ Киселя.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Стали відомі наслідки звільнення українськими військовими Тростянця на Сумщині і розгрому Кантемирівської танкової дивізії. Вчора ввечері в Головному управлінні розвідки повідомили, що застрелився командир 13-го танкового полку, який входить до складу дивізії. Отже, число 13 виявилося для російського офіцера нещасливим. Так само, як номер 200 для окремої мотострілецької бригади росіян, яку холодноярці розбили і частково «задвухсотили» на харківському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Також у Міноборони звернули увагу на те, що в РФ командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя було знято з посади. До 1-ї танкової армії входить Кантемирівська дивізія. Зазначається, що Киселя звільнили через величезні втрати та провал вторгнення РФ в Україну. 

"Не виключаємо, що втеча російської армії з Тростянця і стала тією останньою краплею", - додали у Міноборони, коментуючи звільнення російського командувача.

Нагадаємо, що 26 березня українські військові 93 бригади "Холодний Яр" за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів звільнили від російських окупантів місто Тростянець. Холодноярцям вдалося вигнати з міста "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію.

Тікаючи, російські військові лишали озброєння, техніку та боєприпаси. Українські військові використають їх для звільнення інших українських міст від окупації.

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