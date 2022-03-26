Стан російської розконсервованої техніки вкрай незадовільний, командир танкового полку РФ застрелився, - ГУР

У 4-й танковій дивізії з 10 «розконсервованих» танків лише один знаходиться в працездатному стані.

РФ часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після розконсервації зі складів тривалого зберігання.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання. Зокрема, на аеродромі в Клімове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу. Наразі ворожа база намагається "поставити в стрій" значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання. Одночасно створюються місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними розвідки, РФ часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після «розконсервації» зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.

Зокрема, у 4-й танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 «розконсервованих» танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має двигунів. На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано.

"За наявної інформації – командир 13-го танкового полку 4-ї танкової дивізії РФ – застрелився", - додали у ГУР.

Нагадаємо, що станом на 26 березня російські окупанти втратили близько 16,5 тис. особового складу, 575 танків та 117 літаків.

Зокрема, 25 березня окупанти втратили 3 літаки, 3 безпілотники, гелікоптер, 5 крилатих ракет, 8 танків.