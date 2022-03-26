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Окупанти проводять зачистки у західній частині Маріуполя

Коли ніхто не відчиняє, вони ламають двері квартир.

Окупанти проводять зачистки у західній частині Маріуполя
Фото: NEXTA

В західній частині Маріуполя, яка знаходиться зараз під контролем російських окупантів, почалися зачистки. 

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Як повідомляють місцеві мешканці, росіяни почали ходити по квартирах будинків, що вціліли, та проводять "перепис" населення.

"Коли ніхто не відчиняє, вони просто ломають двері. Проводять общуки. Питають у місцевих мешканців, хто тут "нацисти", хто служив в ЗСУ, хто за Україну, де живуть їхні батькі і таке інше", - розповідають жителі Маріуполя.

Нагадаємо, що 25 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче разом із Туреччиною та Грецією провести гуманітарну операцію для евакуації людей з Маріуполя.

Як стало відомо, внаслідок здійсненого 16 березня бомбового удару по драматичному театру Маріуполя загинули близько 300 людей

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