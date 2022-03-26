Окупанти обстріляли передмістя Сум, по Харкову били зі зброї далекої дії

На Донеччині повідомляють про багато руйнувань, загинула дитина.

У Київській області цієї ночі були повітряні тривоги по всій області. Про це йдеться у зведенні голів облдержадміністрацій станом на ранок 26 березня.

У Бучанському районі обстріли "градами" та ракетами Білогородської громади, Святопетрівське. Тривали бої в Макарові, Ірпені, Гостомелі. Активізуються ДРГ. Ворог намагається проводити ротацію. Славутич ізольований. У Броварському районі ніч минула тихо.

Чернігівщина

Чернігів: оборона міста. Ситуація в самому місті без змін.

Житомирщина

Повітряні тривоги вночі.

Кіровоградська область

Уночі були повітряні тривоги. В цілому ситуація спокійна і контрольована.

Дніпропетровщина

Уранці — повітряна тривога. Загалом спокійно.

Сумщина

Уночі окупанти відводили велику частину військ на територію РФ. Був артобстріл передмістя Сум, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

Харківщина

У Харкові вночі тривали обстріли міста зі зброї далекої дії. Чи є постраждалі, ще встановлюють рятувальники. По області тривають активні бойові дії на Ізюмському напрямку.

Запорізька область

У напрямку Запоріжжя окупанти намагаються вести штурмові дії, не полишаючи спроб заподіяння вогневого ураження окремим підрозділам ТрО та ЗС України, але успіху не мають. Натомість російська армія має значну кількість поранених.

Волинь

Усе спокійно.

Вінниччина

Ситуація спокійна.

Закарпаття

Усе спокійно.

Хмельницька область

Усе спокійно.

Тернопіль

Ніч минула спокійно.

Черкаси

Ніч із частими повітряними тривогами.

Львівщина

Ніч минула спокійно.

Полтавщина

Ніч минула відносно спокійно. Учора та вранці – повітряні тривоги.

Рівненська область

Ніч минула спокійно.

Чернівці

Учора ввечері повітряна тривога. Уночі спокійно.

Івано-Франківськ

Ніч минула спокійно.

Луганщина

Усі міста – українські, але всі під постійними обстрілами, у Рубіжному та Попасній бої в середмістях.

Донеччина

Інтенсивні обстріли Мар'їнської громади. Зруйновано понад 30 приватних будинків. Поранено троє, одна дитина загибла. Обстріли Авдіївки також не вщухають.

Є багато руйнувань. Двоє поранених, серед них одна дитина. По Авдіївській промзоні окупанти застосували фосфорні боєприпаси. Станом на ранок інформації про постраждалих немає.

Маріуполь у блокаді. Усе місто росіяни не контролюють, лише окремі квартали. Місто бореться.

Миколаївщина

Уночі на території всієї області оголошувалась повітряна тривога. Однак ніч була відносно спокійна.

Херсонщина

На Херсонщині тривають гучні вибухи в районах, які розташовані біля Миколаївщини та Дніпропетровщини.

Одеса

Уночі була одна повітряна тривога.