25 березня, у день, коли католики відзначають свято Благовіщення, Папа Римський Франциск разом з єпископами всієї Католицької церкви вперше оголосив молитву про посвячення і доручення України, Росії та всього людства Непорочному Серцю Богородиці.

Покаянне богослужіння відбулося в базиліці Святого Петра у Ватикані, повідомляють Vatican News.

"Якщо хочемо, щоби світ змінився, то повинно змінитися насамперед наше серце. Щоб зробити це, дозвольмо Богородиці сьогодні взяти нас за руку. Погляньмо на Її непорочне Серце, в якому спочив Бог, на єдине Серце без тіні серед людського створіння", – наголосив Папа Франциск у проповіді.

Фото: vaticannews.va

Фото: facebook.com/Андрій Юраш

Фото: facebook.com/Андрій Юраш

Фото: facebook.com/Андрій Юраш

Папа Франциск неодноразово засуджував війну, яку в Україні розв’язала Росія. Понтифік назвав "варварськими" дії росіян під час облоги Маріуполя , а війну в Україні – "безглуздою бійнею".

Наступного дня після повномасштабної агресії Росії проти України понтифік особисто прибув до посольства РФ у Ватикані і закликав до припинення війни.

Минулої неділі, 20 березня, понтифік укотре висловив свою підтримку Україні та закликав світ "не звикати до війни". Папа Франциск написав твіт українською мовою. "Будьмо поруч із цим багатостраждальним народом і обіймімо його конкретними зусиллями та молитвою", – закликав він.

19 березня Папа Франциск відвідав у ватиканській лікарні дітей-біженців з України.

22 березня президент України Володимир Зеленський попросив Папу Франциска про посередництво в розблокуванні гуманітарних коридорів.