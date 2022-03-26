Учора ворог завдав артилерійського удару в одному з населених пунктів у Коростенському районі Житомирської області.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Знищено 1 житловий будинок, частково пошкоджено 4 житлові будинки і 2 господарські будівлі. “Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 6 рятувальників та 1 од. техніки ДСНС”, – йдеться в повідомленні.

Загиблих і травмованих немає.

Нагадаємо, 20 березня війська окупантів уперше обстріляли Житомирську область з реактивної системи залпового вогню “Град”.