Від початку війни до ПЦУ з Московського патріархату перейшли 28 громад у 9 областях

"Настав час зробити вибір: ви на боці безжального вбивці мирного населення чи на боці рідної вам землі, її людей, її Церкви?"

За місяць повномасштабної російської агресії проти України до складу Православної Церкви України з УПЦ Московського Патріархату офіційно перейшли 28 громад.

Як інформує пресслужба ПЦУ, юрисдикцію на користь ПЦУ змінили парафії у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Київській та Черкаській областях. Зокрема у лоно помісної церкви перейшли громади двох монастирів на Львівщині.

"Настав час зробити вибір – совістю і серцем: ви на боці агресора, безжального вбивці мирного населення чи на боці рідної вам землі, її людей, її Церкви? Не будьте помічниками «русского міра», мовчазними поплічниками Росії. Вчиняйте по-християнськи, на своїй Богом даній землі, будьте зі своїм народом, моліться за наших захисників", – завертається ПЦУ до віруючих, котрі наразі належать до УПЦ Московського патріархату.

Нагадаємо, днями Синод ПЦУ ухвалив правила переходу парафій і закликав громади УПЦ МП до канонічного єднання.

Згідно з результатами опитування, більш ніж половина парафіян УПЦ Московського патріархату підтримують розірвання зв’язків з РПЦ. 42% вважають, що про відновлення дружніх стосунків українців з росіянами взагалі не може бути мови.