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Пенсії, які мала виплатити Укрпошта, у березні отримали 83% пенсіонерів

Виплати через банки отримали фактично усі.

Пенсії, які мала виплатити Укрпошта, у березні отримали 83% пенсіонерів
Фото: Укрпошта

Укрпошта виплатила 83% пенсій за березнь. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на голову правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко.

"Ті, хто отримують виплату через банки, фактично всі отримали виплати. Ті, хто отримують виплату через пошту, продовжуюють їх отримувати. За повідомленням Укрпошти, на ранок сьогоднішнього дня виплати проведено приблизно 83%. Відсьогодні почалася виплата тим пенсіонерам, які проживають на території областей, де ведуться активні бойові дії", - розповіла Ірина Ковпашко. 

Також вона наголосила, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає достроковий вихід на пенсію осіб, які були задіяні в територіальній обороні. 

Нагадаємо, що в Луганській області відновлює роботу «Укрпошта», що дозволяє сплачувати пенсії. 

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