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ОТУ "Схід" повідомило про знищення близько 100 російських військових

За останню добу українська армія відбила 6 ворожих атак.

ОТУ "Схід" повідомило про знищення близько 100 російських військових

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило про втрати російських окупантів за останню добу. Інформацію опубліковано на офіційній сторінці ОТУ у Фейсбуку.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках. Зокрема, 25 березня, українські захисники відбили 6 ворожих атак", - сказано в повідомленні.

Усього впродовж доби українська армія знищила до 100 російських загарбників, 8 ворожих танків, 15 броньованих машин (7 БТР, 7 БМП та 1 ББМ), 8 одиниць інженерної техніки (АТ), два безпілотники та одну самохідну реактивну установку УР-77.

"Стійкість та хоробрість українських воїнів увійде в історію, майбутні покоління не одне десятиліття будуть виховуватись на прикладах сучасних героїв, які сьогодні захищають нашу країну від вторгнення рашистської орди", - зазначили в ОТУ.

Нагадаємо, від початку російського вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, в Україні знищено понад 16 тисяч російських військових.

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