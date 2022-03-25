Вертольотів у росіян поменшало на 125 одиниць.

Загальні бойові втрати військ РФ з 24 лютого по 25 березня орієнтовно складають більш ніж 16100 осіб живої сили.

Росіяни втратили 561 танк, 1652 бойові броньовані машини, 291 артилерійську систему, 90 реактивних систем залпового вогню, 49 засобів ППО, 115 літаків, 125 вертольотів, 1089 одиниць автомобільної техніки. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також окупанти тепер мають на пʼять кораблів менше. Втрати цистерн із паливом складають 72 одиниці, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53, спеціальної техніки – 18.

Фото: Міноборони України Фото: Міноборони України Фото: Міноборони України Фото: Міноборони України Фото: Pravda Gerashchenko Фото: Pravda Gerashchenko

Нагадаємо, вчора українські військові знищили в бердянському порту великий десантний корабель "Саратов" (попередні дані були, що це "Орськ"). Великі десантні кораблі "Цезар Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження.