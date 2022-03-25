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У Києві триває задимлення через пожежі

Кияни за можливості мають залишатися удома.

У Києві триває задимлення через пожежі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Києві вранці 25 березня продовжує спостерігатися задимлення через пожежі, викликані обстрілами окупантів у передмісті.

Киян просять за можливості не виходити на вулицію та зачинити вікна, повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. 

Він додав, що фахівці радять робити вологе прибирання в приміщеннях, споживати більше рідини – до 2-3 літрів на день та підвищувати вологість повітря в приміщенні. 

"У разі появи кашлю чи задишки – зверніться до лікаря. Через пожежну небезпеку заборонено відвідувати столичні лісопаркові зони поза межами житлових мікрорайонів", – нагадав заступник очільника КМДА.

Вчора росіяни обстріляли нафтобазу в Калинівці, що на Київщині. Горіння спостерігалось і в шостій ранку.

Це не перший випадок задимлення в Києві через обстріли росіян. Минулого тижня смог спостерігався через пожежу на сміттєзвалищі, в яке влучив снаряд. 

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