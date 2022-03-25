У Києві триває задимлення через пожежі

У Києві вранці 25 березня продовжує спостерігатися задимлення через пожежі, викликані обстрілами окупантів у передмісті.

Киян просять за можливості не виходити на вулицію та зачинити вікна, повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він додав, що фахівці радять робити вологе прибирання в приміщеннях, споживати більше рідини – до 2-3 літрів на день та підвищувати вологість повітря в приміщенні.

"У разі появи кашлю чи задишки – зверніться до лікаря. Через пожежну небезпеку заборонено відвідувати столичні лісопаркові зони поза межами житлових мікрорайонів", – нагадав заступник очільника КМДА.

Вчора росіяни обстріляли нафтобазу в Калинівці, що на Київщині. Горіння спостерігалось і в шостій ранку.

Це не перший випадок задимлення в Києві через обстріли росіян. Минулого тижня смог спостерігався через пожежу на сміттєзвалищі, в яке влучив снаряд.