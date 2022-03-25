У Київській області через влучення снаряда загорілась нафтобаза

Станом на ранок є горіння залишків нафтопродуктів.

У Київській області в селі Калинівка (Фастівський район) учора близько 20:00 у нафтобазу влучили ворожі боєприпаси.

Унаслідок цього почалася пожежа, повідомили в ДСНС України.

"Станом на 6 год. 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів у межах обвалування резервуарного парку нафтобази. Загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази немає", – повідомили рятувальники.

Російські війська вже не вперше обстрілюють Калинівку. 1 березня в цьому смт унаслідок бомбардування було вщент зруйновано будинок. Загинув чоловік.