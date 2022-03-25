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Українська армія має більше танків зараз, ніж коли почалася війна, тому що вона постійно захоплює їх у Росії, - Forbes

Просто постійно поповнюється трофейними російськими 

Українська армія має більше танків зараз, ніж коли почалася війна, тому що вона постійно захоплює їх у Росії, - Forbes
Фото: Facebook/24 ОМБр імені короля Данила

З початку війни з Росією Україна захопила щонайменше 117 російських танків, а втратила своїх 74 танки.

Про це з посиланням на дані аналітиків з відкритих джерел, які вивчають фотографії та відео в соціальних мережах, повідомляє Forbes.

"Іншими словами, зараз українська армія може мати більше танків, ніж місяць тому, – і все це без створення жодного абсолютно нового танка чи розконсервації старих машин зі зберігання, – зазначає видання.

Різниця в захоплених танках свідчить про недостатню підготовку Росії до високоінтенсивної війни проти рішучого ворога. Але це також сказує на переваги, які має будь-який захисник перед будь-яким нападником, констатує видання.

Нагадаємо, збройні сили України активно використовують у боях трофейну російську бронетехніку, яка була відбита у ворога або полишена ним під час втечі.

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