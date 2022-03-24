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У Бухаресті люди вийшли на акцію підтримки України

"Сьогодні війна прийшла у мій дім, наступним може бути ваш дім".

У Бухаресті люди вийшли на акцію підтримки України
Фото: Посольство України в Румунії

У Бухаресті люди вийшли на акцію підтримки України. Про це повідомляє посольство України в Румунії. 

"Сьогодні місяць як Україна й український народ протистоїть повномасштабній війні росії проти нашої держави. У цей день в Бухаресті люди вийшли висловити підтримку України й українців!" - йдеться у повідомленні.

Фото: Посольство України в Румунії

Під час акції люди несли українські прапори та плакати з написами "Сьогодні війна прийшла у мій дім, наступним може бути ваш дім".

Нагадаємо, що Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України". В документі підтверджується виключна відповідальність Росії за гуманітарні наслідки війни. Резолюція містить вимогу до РФ негайно припинити обстріли мирних людей та об’єктів цивільної інфраструктури, припинити облогу міст та забезпечити безперешкодний доступ для гуманітарного персоналу та для доставки допомоги. 

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