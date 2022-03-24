Щоб не співпрацювати з окупантами, в Енергодарі депутати міської ради склали повноваження, - Орлов

Вони не хочуть, аби їхні голоси під примусом використали для створення будь-яких незаконних "народних республік".

Більшість депутатів міської ради Енергодара, який нині окупований російськими військами, склали свої повноваження.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

Він зазначив, що народні обранці ухвалили таке рішення через неможливість ефективно і в рамках українського законодавства виконувати свої обов'язки.

"Для недопущення використання їх голосів під примусом - для створення будь-яких незаконних "народних республік" на території м. Енергодар під керуванням країни-агресора, а саме така тенденція з боку окупантів прослідковується в місті в останні дні, кожним особисто було прийнято таке рішення", - підкреслив Орлов.

Міський голова Енергодара повідомив, що депутати, які склали свої повноваження, продовжать займатися громадською діяльністю і дбати про жителів міста.

Орлов додав, що попри призупинення роботи ради захищені статті видатків (заробітна плата працівникам комунальних підприємств та бюджетної сфери, комунальні послуги) будуть фінансуватися. Щоправда, "за умови роботи Державного казначейства України", додав міський голова.

Нагадаємо, 12 березня депутат Херсонської обласної ради повідомив про те, що окупанти готують референдуму щодо створення так званої "Херсонської народної республіки" і телефонують депутатам обласної ради з пропозицією співпрацювати.