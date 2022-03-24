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На Херсонщині окупанти закликали літніх людей оформляти заявки на пенсію в рублях, - Геращенко

Людям обіцяють виплати по 10 тисяч російських рублів.

На Херсонщині окупанти закликали літніх людей оформляти заявки на пенсію в рублях, - Геращенко
Фото: nfront-org-ua

В Генічеську Херсонської області російські окупанти закликали пенсіонерів оформляти заявки на отримання пенсії в рублях, обіцяють по 10 тисяч.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"23.03.2022 р, було зафіксовано велике скупчення пенсіонерів у кінотеатрі "Україна" ... Люди приходили з паспортами у документах писали свої дані (ПІБ), і ставили підписи. Що за документ, незрозуміло. Швидше за все, реєстрація тих, хто хоче отримати подачку від Путіна", - розповів Геращенко.

Радник глави МВС нагадав, що український уряд ухвалив рішення виплачувати пенсії та соціальні виплати на тимчасових окупованих територіях у повному обсязі. Кошти зараховують на банківські картки.

"Тому потреби брати гроші в окупантів немає. А якщо хтось із крайньої потреби і візьме подачку, то крутіть їм дулю в кишені!", - закликав Геращенко.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що у Старобільську Луганської області російська окупаційна адміністрація впроваджує в обіг російських рублів для розрахунку в магазинах та на ринках.

Жителям міста дали вказівку збирати документи "начебто з метою оформлення пенсійного забезпечення".

Нагадаємо, сьогодні в Харкові росіяни обстріляли пункт "Нової пошти", де мешканці отримували гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу загинули шестеро людей.

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