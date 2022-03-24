Померла колишня редакторка журналу «Фокус» і hromadske Яна Седова. Про це повідомили її діти на сторінці Яни.

"Вона довго боролася з раком. І дуже не любила слово "програв" у некрологах онкопацієнтів. Мама ніколи не програвала і не здавалася. Вона вважала, що кожен, хто стикався з цією хворобою, уже переможець, тому що те, як він бореться, достойне поваги. Мама була не просто людиною з великої літери. Вона була людиною з капслоку", - йдеться в повідомленні.

Яні Седовій діагностували рак у 2009 році. Про свій досвід лікування онкології, а також проблеми, з якими стикаються онкопацієнти в Україні, Яна розповідала у подкасті "Я і воно: як пережити онко". Подкаст доступний на Castbox, Soundcloud, Apple Podcasts, Google Podcasts та YouTube.

Яна Седова пройшла десятки курсів лікування, хіміотерапію та операцію з видалення молочних залоз. Тринадцять років вона боролася з онкологією. У Яни лишилося двоє дітей - Настя та Олексій.

Редакція LB.ua висловлює співчуття рідним і близьким Яни.

Підтримати родину Яни Седової можна за реквізитами:

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