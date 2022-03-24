Галущенко закликав використовувати енергосистему максимально

Енергосистема України працює стабільно навіть в умовах війни.

Про це йдеться у заяві Міністра енергетики Германа Галущенка.

“Ми маємо необхідні ресурси для забезпечення стабільної, безперебійної роботи для забезпечення споживачів. Крім необхідних ресурсів і стабільності системи, ми маємо резерви, які можуть бути використані за необхідності”, – сказав він.

За словами міністра, це впевненість у подальшій роботі. Підстав для штучного зниження споживання немає.

“Ми закликаємо використовувати енергосистему по максимуму, це надасть можливість всім бути належно забезпеченими енергопостачанням”, – додав Галущенко.

Він нагадав, що в Україні чотири атомні станції з 15 атомними блоками, є відпрацьоване ядерне паливо, і все це створює велику небезпеку для світу з точки зору ядерної загрози.

"Саме тому ми і апелюємо до міжнародних інстанцій з питанням закриття неба. Географія розташування атомних станцій передбачає, що вони покривають майже всю територію країни - дві станції на заході країни, одна на півдні, плюс Запорізька. І тому питання забезпечення безпеки нашого неба є ключовим з точки зору ядерної безпеки світу загалом", – підсумував міністр.

Нагадаємо, 16 березня завершилось об’єднання української та європейської енергосистем, Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу". Україна зможе отримувати електроенергією та зберегти енергосистему навіть у разі подальших пошкоджень агресором нашої енергетичної інфраструктури.