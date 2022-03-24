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Галущенко закликав використовувати енергосистему максимально

Підстав для штучного зниження споживання немає.

Галущенко закликав використовувати енергосистему максимально
Герман Галущенко
Фото: klymenko-time.com

Енергосистема України працює стабільно навіть в умовах війни. 

Про це йдеться у заяві Міністра енергетики Германа Галущенка.

“Ми маємо необхідні ресурси для забезпечення стабільної, безперебійної роботи для забезпечення споживачів. Крім необхідних ресурсів і стабільності системи, ми маємо резерви, які можуть бути використані за необхідності”, – сказав він. 

За словами міністра, це впевненість у подальшій роботі. Підстав для штучного зниження споживання немає. 

“Ми закликаємо використовувати енергосистему по максимуму, це надасть можливість всім бути належно забезпеченими енергопостачанням”, – додав Галущенко.

Він нагадав, що в Україні чотири атомні станції з 15 атомними блоками, є відпрацьоване ядерне паливо, і все це створює велику небезпеку для світу з точки зору ядерної загрози. 

"Саме тому ми і апелюємо до міжнародних інстанцій з питанням закриття неба. Географія розташування атомних станцій передбачає, що вони покривають майже всю територію країни - дві станції на заході країни, одна на півдні, плюс Запорізька. І тому питання забезпечення безпеки нашого неба є ключовим з точки зору ядерної безпеки світу загалом", – підсумував міністр.

Нагадаємо, 16 березня завершилось об’єднання української та європейської енергосистем, Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу".  Україна зможе отримувати електроенергією та зберегти енергосистему навіть у разі подальших пошкоджень агресором нашої енергетичної інфраструктури.

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