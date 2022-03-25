Учора в Чорнобаївці ЗСУ знищили командувача 49 армії РФ Якова Резанцева

Генерал-лейтенант Резанцев воював в Абхазії та Сирії.

Під час десятої за рахунком вогневої атаки на стратегічний аеродром смт Чорнобаївка на Херсонщині українська армія вчора, 24 березня, знищила командувача 49 загальновійськової армії Південного військового округу РФ Якова Резанцева.

Про це на брифінгу сьогодні, 25 березня, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Окрім того, радник глави ОП зазначив, що Генштаб і розвідка відзначає низький рівень морально-психологічного стану російських військ.

"200-ту мотострілецьку бригаду знищено. Із 648 тих, хто "приїхав" в Україну, загинули 645. Із трьох, які залишилися, двох поранено", – розповів Арестович.

Він додав, що 50% одного із полків 7 ДШБ РФ написали рапорти про відмову від участі в бойових діях.

Учора ввечері Арестович повідомив, що попередньо ЗСУ було знищено передовий командний пункт 49 армії РФ на півдні. Сьогодні він підтвердив цю інформацію.

48-річний генерал-лейтенант Яків Резанцев був командувачем 49 загальновійськової армії Південного військового округу із серпня 2020 року. Місце її базування – Ставрополь. Воював в Абхазії та Сирії. Був нагороджений медалями.

21 березня Збройні сили України захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки. Річ у тому, що на цьому аеродромі під Херсоном рашисти розмістили штаби майже всіх підрозділів свого угрупування: 22 армійського корпусу, 7 десантно-штурмової дивізії, 127 окремої бригади розвідки та 20 мотострілецької дивізії. А найголовніше - командний пункт усього угрупування військ РФ на цьому напрямку.

15 березня бійці окремого загону спецпризначення "Азов" Нацгвардії, які разом із ЗСУ захищають Маріуполь, ліквідували генерала-майора РФ Олега Мітяєва, відомого звірствами у "ДНР" і Сирії. Він очолював 150 мсд – 150 мотострілецьку Ідрицько-Берлінську ордена Кутузова дивізію сухопутних військ ЗС Росії (в/ч 22179) з місцем дислокації в Новочеркаську Ростовської області. Це з’єднання входить до складу 8 гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу.