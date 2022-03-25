Порошенко закликав Парламентський комітет Асоціації Україна-ЄС підтримати план примушення Путіна до миру

Петро Порошенко звернувся до Парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС із закликом підтримати план примушення країни-агресора до миру.

«Рівно місяць, як Україна воює. Бʼється до останнього. Не відступає. Це боротьба про або жити, або померти. Війна, що триває, це наша спільна війна. Це війна не лише проти України, а й проти Заходу, проти всього Вільного світу», – наголосив Порошенко.

П’ятий президент зауважив, що після місяця кровопролиття, важких бомбардувань і смертей дикий план Путіна завоювати Україну продовжує провалюватися.

«Ніякого тріумфального параду російської армії столичним Києвом. Ніякої безпорадності і слабкості Об’єднаної Європи. Ніякої капітуляції України. Потрапивши у власні пастку та параноїдальну картину світу, зазнаючи втрат у живій силі та достатку (завдяки вашим санкціям), Путін перейшов до плану Б: він прагне зрівняти наші міста із землею та вбити, заморити голодом і підкорити все наше населення», – сказав Порошенко.

Він наголосив, що вторгнення Путіна в Україну, неспровоковане та заздалегідь сплановане, визначає геополітичні обрії на наступні півстоліття чи більше. Все це виходить далеко за межі України і навіть Європи.

«Як Президент України, який бачив перші дні вторгнення Путіна ще у 2014 році, я точно знаю, що якщо йому вдасться піти з тим, що він наробив в Україні, він не зупиниться і на цьому. І тоді інші авторитарні режими в інших частинах світу підуть за цим прикладом», – застерігає Порошенко.

«Ми не дозволимо цьому статися. Наші європейські друзі, які, як вважав Путін, будуть розділені вщент, сьогодні дивують своєю єдністю. І це лише початок нашої спільної боротьби. Боротьби, яку ми обов’язково виграємо. Однак ми переможемо лише тоді, коли матимемо чіткий план», – наголошує Петро Порошенко.

Він також наголосив, що пошук компромісів з путіним – це запрошення його до подальшої агресії.

«Ми точно знаємо, за що боремося. І ми знаємо, що можемо перемогти. Ми знаємо, що ви нас підтримуєте.

Але нам потрібна ваша постійна допомога. Лише так ми зможемо відновити міжнародний порядок часів після Холодної війни», – переконаний Петро Порошенко.

П‘ятий Президент закликав європейських партнерів підтримати запровадження програми Ленд-лізу для України; запровадити нафтове ембарго проти Росії та інші «пекельні» санкції; надати літаки та системи протиповітряної оборони доя захисту повітряного простору над Україною; розробити план відбудови України на зразок «плану Маршалла», а також прискорити членство України в ЄС.