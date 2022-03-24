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Ще п`ять нардепів вийшли з фракції ОПЗЖ

На засіданні Верховної Ради 24 березня проросійська фракція стала меншою ще на 5 парламентарів. 

Ще п`ять нардепів вийшли з фракції ОПЗЖ
Фото: Макс Левин

Ще п`ять нардепів вийшли з проросійської фракції ОПЗЖ. 

Про це написав у ТГ народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.   "Сьогодні в «ОПЗЖ» знову втрата. Вийшли 5 депутатов: Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашов, Володимир Мороз, Наталія Приходько", – написав він.   Нагадаємо, що на засіданні ВРУ 15 березня депутати позбавили депутата фракції Іллю Киву мандату. Ще четверо його соратників самі написали заяви про вихід із фракції. Йдеться про Ігоря Абрамовича, Вадима Столара, Тетяну Плачкову та Олександра Фельдмана.  Також на місцевому рівні члени ОПЗЖ вже масово покидають лави проросійської партії. Ще 14 березня у Херсоні та Вінницькій обласній раді фракції ОПЗЖ ухвалили рішення про саморозпуск. А 19 березня 5 депутатів Київради написали заяви про вихід з фракції ОПЗЖ (Михайло Наконечний, Юлія Симуніна, Юлія Уласик, Володимир Яловий, Олена Букало). Вже 25 березня планується остаточний розпуск усієї фракції у Київраді.  Але для того, щоб спікер Руслан Стефанчук оголосив про розпуск фракції ОПЗЖ у самій Раді, її кількісний склад має стати менш як 15 депутатів. Оскільки саме така кількість найменшої фракції "Голос" наразі та вимоги Регламенту. Після парламентських виборів та формування фракцій кількісний склад ОПЗЖ складав 43 нардепів.

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