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Столтенберг: Білорусь не почне війну проти України, бо була спільником РФ до початку вторгнення

Генсек НАТО закликав Білорусь припинити підтримку РФ.

Столтенберг: Білорусь не почне війну проти України, бо була спільником РФ до початку вторгнення
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Білорусь припинити допомагати Росії у її війні проти України.

У середу в Брюсселі на пресконференції генсек альянсу нагадав, що Білорусь "була спільником цього вторгнення із самого початку", передає "Інтерфакс-Україна".

"Навіть до її початку, бо Білорусь дозволила використати свою територію для мобілізації великих підрозділів РФ для вторгнення в Україну. Білорусь продовжує допомагати у захопленні через надання території, військової інфраструктури, а також дозволяючи Росії використовувати повітряний простір для атак проти українського цивільного населення. Білорусь уже залучена, підтримуючи російське вторгнення. Ми закликаємо Білорусь це припинити, і щоб Росія більше її не використовувала для ведення цієї брутальної війни проти сусіда – України", - заявив Столтенберг.

Раніше сьогодні голова Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що Ракети, які скидають на Рівненщину, летять з території Білорусі. 

Загрозу наступу на Волинь з території Білорусі у Генеральному штабі ЗСУ оцінюють як високу.

Сьогодні стало відомо, що Білорусь висилає частину українських дипломатів і закриває українське консульство у Бресті. Напередодні Білорусь назвала "шпигунами" 19 співробітників українського посольства в Мінську.

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