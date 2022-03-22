Тимошенко назвала соціально-економічні пріоритети, на яких варто зосередитися

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що державі варто зосередитися на трьох соціально-економічних пріоритетах: гарантування продовольчої безпеки, захист людей, які тимчасово втратили можливість працювати, та особлива підтримка кожної галузі економіки. Про це вона заявила в ефірі «Єдиних новин».

«Для того, щоб не зірвалася посівна, держава має викупити в аграріїв торішній врожай, який у них лежить на складах, і взяти його в державний резерв. Це дозволить аграріям почати посівну. Потім дати 100%-ві гарантії держави під кредити всім без винятку аграріям, а також укласти контракти на майбутній врожай, щоб викупити його в держрезерв по гарантованим ринковим цінам і далі розпоряджатися ним так, як потрібно країні: захистити свою продовольчу безпеку та експортувати, якщо буде така можливість», – вважає Юлія Тимошенко.

Другий важливий пріоритет, за її словами, – це соціально-економічний захист людей, які залишилися внаслідок війни без роботи, житла й засобів до існування.

«Сьогодні на соціальному комітеті було ухвалено рішення зробити миттєву реєстрацію в центрах зайнятості для людей, які тимчасово залишилися без роботи, і суттєво збільшити виплату по тимчасовому безробіттю, щоб кожна постраждала родина могла купувати харчі, платити за комірне, орендувати квартиру тощо. Ми наполягаємо, щоб ця сума була не менше 10-12 тисяч гривень. Центри зайнятості мусять стати негайною допомогою людям, які опинилися в тяжкому соціальному становищі», – наголосила лідерка «Батьківщини».

Третій пріоритет, який має взяти до уваги уряд, – це специфічна допомога для кожної галузі економіки, адже універсальні заходи, на думку Тимошенко, в цій ситуації малоефективні.

«Якщо потрібно, навіть у ручному режимі треба рятувати окремі підприємства. Настільки не стандартна ситуація, що універсальними засобами зараз не впоратися. Наша команда активно бере участь, щоб таку соціально-економічну програму розробити. І я сподіваюсь, що уряд дослухається, і ми будемо саме так діяти. У нас одна команда, немає влади й опозиції, зараз не час критикувати. Зараз всім треба об’єднатися і працювати, як одне ціле. Ми це робимо сьогодні в постійному режимі», – запевнила Юлія Тимошенко.