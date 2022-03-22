Нас не беруть в НАТО, тому що бояться Росію, – Зеленський

«Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки і готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якби ми були його членами».

Третина членів НАТО не бачить Україну в Альянсі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю європейським суспільним мовникам.

«Є однозначність деяких країн, які нас бачать там і тільки з ними. І є третина країн, які як мінімум нас там не бачать, публічно не бачать, – зазначив він. – А більшість боїться публічно про це говорити. Я не кажу, що в нас вороги на Заході. Просто я говорю, що є близькі люди, які на все готові заради нас, а є ті, які не готові. От і все».

За словами Володимира Зеленський, Україна прагне переговорів, щоб зупинити війну.

«І навіть незважаючи на те, що ми ненавидимо ці війська, які знищують нас і вбивають наших людей, нам все одно, якщо ми хочемо мир, треба сісти і говорити. Домовлятись, тому що доведеться. Але домовлятись, а не виконувати ультиматум, – сказав він. – У діалозі можна знайти компроміс. Тому спочатку припиняється вогонь, виводяться війська, президенти зустрілись, домовились, що війська виводяться, що є ті чи ті гарантії безпеки».

На думку президента України, потенційні гаранти нашої безпеки повинні дати чітку відповідь щодо членства в НАТО.

«Сказати, що вони Україну беруть в НАТО. Або сказати: ми зараз не беремо. Що є правда, і вони самі розуміють, що вони не хочуть воювати з Росією, тому вони нас і не беруть. Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть, тому що бояться Росію. Ось і все, – констатував він. – І нам треба заспокоїтись, сказати, що окей, інші гарантії безпеки. Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запропонувати стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якби ми були його членами».

Такий компроміс був би прийнятним для усіх, переконаний Володимир Зеленський.

«Для Заходу, який не знає, що з нами робити в питанні з НАТО. Для України, яка хоче гарантії безпеки, і для Росії, яка не хоче розповсюдження НАТО далі і каже, що у неї з країнами Заходу були такі домовленості, – сказав він. – І тому в цьому потрібно знайти компроміс, тому що це буде крапка в закінченні війни».