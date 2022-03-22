Зеленський попросив Папу Франциска про посередництво в розблокуванні гуманітарних коридорів

Президент подякував понтифікові за молитви за мир в Україні.

Президент Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським Франциском. Глава Української держави подякував понтифікові за молитви за мир в Україні.

Крім того, Зеленський попросив главу Католицької церкви про посередництво в розблокуванні зелених коридорів для евакуації мирних мешканців з окупованих російською армією територій.

"Поговорив із @Pontifex. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир", – написав Володимир Зеленський у твіттері.

Нагадаємо, раніше Папа Римський назвав "варварськими" дії росіян під час облоги Маріуполя.

Наступного дня після повномасштабної агресії Росії проти України понтифік особисто прибув до посольства РФ у Ватикані і закликав до припинення війни.

Минулої неділі, 20 березня, понтифік укотре висловив свою підтримку Україні та закликав світ "не звикати до війни". Папа Франциск написав твіт українською мовою. "Будьмо поруч із цим багатостраждальним народом і обіймімо його конкретними зусиллями та молитвою", – закликав він.

19 березня Папа Франциск відвідав у ватиканській лікарні дітей-біженців з України.