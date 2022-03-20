Мін'юсту треба невідкладно подати позов до ОАСК щодо заборони ОПЗЖ та "Партії Шарія", - Совгиря

Міністерству юстиції слід у невідкладному порядку подати позов до Окружного адміністративного суду Києва щодо заборони діяльності низки політичних структур, які мають зв'язки з РФ, з огляду на відповідне рішення РНБО.

Про це заявила представник Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

"Міністерству юстиції України, було надано доручення звернутися з відповідним позовом до суду для заборони діяльності зазначених в рішенні РНБО політичних партій. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, розгляд даної справи підсудний Окружному адміністративному суду Києва", - написала Совгиря.

Водночас вона зазначила: "Очікуємо від Міністерства юстиції України невідкладного подання позовної заяви до ОАСК щодо заборони діяльності таких партій".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський оголосив у ніч на неділю, 20 березня, рішення Ради національної безпеки і оборони призупинити діяльність низки політичних партій, зокрема "Опозиційної платформи – За життя" та "Партії Шарія".

16 березня міська рада Херсона та Вінницька обласна прийняли рішення про саморозпуск фракцій "Опозиційна платформа - За життя".

А 15 березня чотири народні депутати "Опозиційної платформи – За життя" вийшли з фракції. Окрім того, парламент позбавив нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву депутатського мандата.