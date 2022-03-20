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Військова допомога від США надійде упродовж кількох днів, – секретар РНБО

Це будуть і «Стінгери», і «Джавеліни», і протитанкові комплекси, це буде дуже багато корисного для наших військових.

Військова допомога від США надійде упродовж кількох днів, – секретар РНБО
Фото: скріншот відео

Найближчими днями до України надійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українських телеканалів.

«Вони публічно оголосили. Це будуть і «Стінгери», і «Джавеліни», і протитанкові комплекси, це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони, – сказав він. – І вони найближчим часом вже будуть на території нашої країни. Мова йде про дні». 

Нагадаємо, 16 березня президент Байден оголосив, що США надають Україні більше військової допомоги, серед якої – ППО, боєприпаси і протитанкові комплекси, а також допоможуть придбати ЗРК більшої дальності. 

Також Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість її систем ППО С-300, які вона у свою чергу передасть Україні.

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