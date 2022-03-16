США надають Україні більше військової допомоги, серед якої - ППО, боєприпаси і протитанкові комплекси, - Байден

Президент США Джо Байден у виступі перед журналістами щодо ситуації в Україні повідомив, що Сполучені Штати збільшують надання оборонної допомоги Києву.

За його словами, мова йде про додаткові $800 мільйонів на безпекову допомогу Україні.

"Це збільшує нову безпекову допомогу для України до 1 млрд доларів лише цього тижня. Це будуть прямі поставки обладнання від нашого Міністерства оборони. Цей пакет допомоги включає 800 зенітних систем, щоб українці могли продовжувати зупиняти літаки та гелікоптери, які атакують їх людей, і захистити свій повітряний простір", – сказав президент Байден.

США передають Україні:

800 зенітних комплексів Stinger,

100 безпілотників,

понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї, гранатометів та мінометів,

25 000 комплектів бронежилетів,

25 тисяч касок,

100 гранатометів,

5 000 гвинтівок,

1 000 пістолетів,

400 кулеметів,

400 дробовиків,

2 000 Javelin,

1 000 одиниць легкої протитанкової зброї

6 000 протитанкових систем АТ-4.

"Окрім американських систем протиповітряної оборони малої дальності, які українці активно використовують, Сполучені Штати також визначили та допомагають українцям придбати додаткові системи більшої дальності, на яких вже навчаються українські війська, та додаткові боєприпаси до них", - зазначили в Білому домі.

"Американський народ повністю підтримує народу України перед обличчям аморальної атаки Путіна... Ми будемо підтримувати українців у їхній боротьбі за демократію, свободу.. Ми будемо робити все, щоб зупинити цю трагічну і непотрібну війну", – наголосив під час виступу Байден.

Раніше телеканал CNN повідомив, що США та їхні союзники передадуть Україні автоматизовані зенітно-ракетні комплекси "Оса" (за класифікацією НАТО – SA-8), системи С-300 (SA-10, SA-12) та переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-3" (SA-14).

Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США і закликав надавати Україні більше підтримки, зокрема, системи ППО.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США оголосить 16 березня про надання Україні військової допомоги. На прохання Володимира Зеленського адміністрація Байдена також працює над посиленням санкцій проти РФ.