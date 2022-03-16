Після виступу Зеленського у Конгресі Байден оголосить про військову допомогу Україні на суму 800 млн доларів, – NYT

Допомога включатиме ті види військової техніки, які, за словами джерел в адміністрації США, «найбільше потрібні українцям».

Президент США Джо Байден планує у середу оголосити про надання додаткових 800 мільйонів доларів для допомоги Україні в сфері безпеки.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на співрозмовників у Білому Домі.

Це має статися після того, як президент України Володимир Зеленський по відеозв’язку звернеться до обох палат Конгресу і закличе надати Україні серйознішу військову допомогу, зокрема, засоби ППО.

Натомість The Wall Street Journal повідомляє, що мова йтиме про виділення Україні військової допомоги на суму $1,01 млрд і ці кошти надійдуть із $13,6 млрд, виділених для України та європейських союзників США.

За інформацією видання, допомога включатиме ті види військової техніки, які, за словами джерел в адміністрації США, «найбільше потрібні українцям».

Нагадаємо, Україна просить партнерів надати засоби ППО та літаки, які б дозволили захистити українські міста від ракетних ударів та бомбардувань російської авіації.

8 березня уряд Польщі погодив передачу всіх своїх літаків МіГ-29, на які претендувала Україна, у розпорядження США. Винищувачі мали бути переміщені на військову базу США Рамштайн у Німеччині, а звідти передані Україні.

Натомість США заявили, що не вважають пропозицію Польщі спроможною. «Перспектива того, що винищувачі, які є в розпорядженні уряду США, вилетять з бази США-НАТО в Німеччині та полетять в Україну, проти якої воює Росія, викликає занепокоєння у всього Альянсу», – заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Хоч перед тим речниця Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не заперечують проти передачі літаків Україні.

За інформацією The Wall Street Journal, рішення США відмовити Україні в передачі польських винищувачів МіГ-29 ухвалив особисто президент Байден, який наклав вето на доставку літаків, щоб не спровокувати Володимира Путіна на ескалацію війни.