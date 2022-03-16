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Російський "АвтоВАЗ" призупиняє роботу через брак запчастин

Співробітників на місяць відправляють у відпустку.

Російський "АвтоВАЗ" призупиняє роботу через брак запчастин
Фото: company.avtovaz.ru

Російське підприємство «АвтоВАЗ» відправляє співробітників у «планову корпоративну відпустку» з 4 до 24 квітня через «тривалу кризу в постачанні електронних компонентів». Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу компанії.

Спочатку корпоративну відпустку планували провести з 25 липня до 14 серпня. Як заявили в компанії, рішення про перенесення відпустки сприятиме «нагромадженню необхідного запасу компонентів для забезпечення більш стабільної роботи підприємств у Тольятті та Іжевську з 25 квітня, а також у травні 2022 року».

Раніше в «АвтоВАЗ» оголошували, що 5, 9, 10 та 11 березня стануть днями простою на підприємствах в Іжевську та Тольятті через «кризу постачання електронних компонентів».

Група «АвтоВАЗ» – частина альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, група випускає автомобілі для брендів Lada, Nissan, Datsun та Renault. Альянс, до якого входить «АвтоВАЗ», займає 35,5% російського авторинку.

Нагадаємо, в наслідок введених проти РФ світових санкцій протягом найближчих тижнів у Росії також закінчаться запчастини до літаків.

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