Anonymous зламали сайт Росатому і починають "зливати гігабайти даних"

Хакери групи Anonymous зламали сайт російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом".

Про це йдеться в повідомленні Anonymous у Twitter.

"Anonymous зламав сайт Росатому, починає зливати гігабайти даних. Посилання на дані в статті. Ми не можемо опублікувати посилання, тому що Twitter іноді злий до нас", - йдеться в повідомленні.

"Твіт" був опублікований опубліковано о 20:51 за київським часом.

#Anonymous hacks into Russian firm nuclear plant.

*Anonymous defaces Rosatom website, starts to leak gigabytes of data* 🤓 (link to data in article: we can't post the link because Twitter is mean to us sometimes).https://t.co/2uxp0yafen — Anonymous (@YourAnonNews) March 15, 2022

Раніше хакери Anonymous зламали базу даних Роскомнагляду.

Нагадаємо, 26 лютого Anonymous записали особисте звернення, адресоване Володимиру Путіну. Вони закликали його припинити атакувати Україну. Хакери заявили, що оголосили війну президенту країни-агресорки та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима".

У той же день Anonymous зламали сайт Міноборони РФ і злили базу даних, у мережі з'явилася інформація, що містить телефони, пошту та імена співробітників.

Пізніше в мережі з'явилось звернення до росіян нібито від Anonymous. У ньому повідомлялося, що 3 березня всі їхні гроші буде перераховано Збройним силам України. Хакери також зазначили, що їхні дії вже завдали великих збитків Росії і попередили про нову "наймасштабнішу у світі" кібератаку.

3 березня російські ЗМІ повідомили, що громадяни нарікають на відсутність грошей і проблеми з видачею валюти. Банки пояснили це "великим попитом та складною логістикою через західні санкції".

Зазначимо, що Bloomberg проаналізувало можливі варіанти розвитку подій у зв'язку зі збільшенням зовнішнього боргу Росії. Так, за даними видання, зовнішній борг РФ уже сягає 150 млрд доларів США, і вже в середу за ним може бути оголошений дефолт.

Аналітики американської фінансової корпорації Morgan Stanle прогнозують Росії дефолт "у венесуельському стилі" у квітні.