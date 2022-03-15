​Bloomberg прогнозує Росії дефолт уже завтра

Bloomberg проаналізувало можливі варіанти розвитку подій у зв'язку зі збільшенням зовнішнього боргу Росії. Так, за даними видання, зовнішній борг РФ уже сягає 150 млрд доларів США, і вже в середу за ним може бути оголошений дефолт.

Про це повідомляють на сайті Bloomberg.

Щодо очікуваної 16 березня виплати, міністр фінансів РФ Антон Сілуанов доручив переказати 117 млн доларів, проте валюта виплати не вказується.

Російський уряд заявляє, що "весь борг буде обслуговуватися, але це буде відбуватися в рублях" унаслідок санкцій, запроваджених через військове вторгнення в Україну.

Видання зазначає, що несплата або оплата в рублях замість доларів призведе до потенційної хвилі дефолтів. Якщо Росія цього місяця заплатить у доларах, дефолт буде відкладений. Якщо не заплатить зовсім, то Росію чекає "жорсткий" дефолт, що відріже країну від фінансових ринків".

Нагадаємо, за прогнозами аналітиків американської фінансової корпорації Morgan Stanle, РФ найближчими місяцями ризикує втратити платоспроможність. Аналітики компанії прогнозують Росії дефолт "у венесуельському стилі" у квітні.

Раніше про те, що санкції за військове вторгнення в Україну можуть привести Росію до дефолту, попереджали аналітики JPMorgan.

9 березня Fitch обвалило кредитний рейтинг РФ до переддефолтного стану.