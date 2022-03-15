Росія заявила, що виходить із Ради Європи "з власної волі"

Росія виходить із Ради Європи. Відповідний лист Міністра закордонних справ Сергія Лаврова вручено Генеральному секретарю організації, повідомив віцеспікер Державної думи, голова російської делегації РФ у ПАРЄ Петро Толстой.

Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

"Росія виходить із Ради Європи з власної волі, це виважене та обдумане рішення", – додав віцеспікер Держдуми.

При виході із Ради Європи Росія денонсує Європейську конвенцію з прав людини, заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Незважаючи на денонсацію Європейської конвенції з прав людини, всі права росіян будуть гарантовані безумовно, додав він.

У тамтешньому МЗС заявили, що вихід Росії з Ради Європи не вплине на права та свободи російських громадян.

"Покидаючи Раду Європи, Росія залишається відкритою до рівноправної взаємодії з її учасниками з питань, що представляють взаємний інтерес", – заявили в МЗС РФ.

Учора, 14 березня, із закликом виключити РФ із Ради Європи на екстреній сесії Парламентської асамблеї РЄ виступив український прем'єр Денис Шмигаль.

Генпрокурор України Ірина Венедіктова закликала генсека Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич якнайшвидше виключити Росію з організації, а її представників - із Секретаріату РЄ.

Нагадаємо, 25 лютого Рада Європи призупинила членство Росії в цій організації. Членство Росії призупинено і в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Також Рада Європи призупинила членство Росії в комітеті з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.