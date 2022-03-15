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Нідерланди та Австралія звернулися до Міжнародної організації цивільної авіації у справі авіакатастрофи МН17

МЗС України привітало рішення притягнути Росію до відповідальності.

Нідерланди та Австралія звернулися до Міжнародної організації цивільної авіації у справі авіакатастрофи МН17
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ привітало рішення Королівства Нідерланди та Австралії звернутись до Міжнародної організації цивільної авіації відповідно до положень Чиказької конвенції з метою притягнення Росії до відповідальності за її участь у збитті в липні 2014 року літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17.

Раніше Австралія і Нідерланди спільно закликали росіян узяти на себе відповідальність за її роль у збитті рейсу МН17, згідно з міжнародним правом. 

Переговори з цього приводу між РФ з одного боку і Австралією та Нідерландами з іншого були припинені Росією в односторонньому порядку.

Жодне протиправне діяння Росії не залишиться без відповіді цивілізованого світу та міжнародного правосуддя, наголосили дипломати.

“МЗС України продовжить роботу над притягненням РФ до відповідальності з використанням усіх наявних міжнародно-правових механізмів. Збиття літака рейсу МН17 є одним з предметів позову до Міжнародного суду ООН, ініційованого Україною у 2017 році. Сподіваємося на швидкий розгляд справи по суті”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова сподівається, що до кінця року Гаазький суд озвучить вирок у справі збиття МН17.

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