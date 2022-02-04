Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова зустрілась із Тітусом Корлецяном – доповідачем Парламентської асамблеї Ради Європи з питань збиття літака рейсу МН17 в небі над Донбасом 17 липня 2014 року, повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

Під час зустрічі обговорили зусилля України та інших держав-учасниць в розслідуванні катастрофи, яка забрала життя 298 осіб.

Ірина Венедіктова у 2021 році очолила національний склад спільної слідчої групи у справі МН17. До складу JIT від України нині входять 4 представники прокуратури та 12 слідчих.

«В Офісі Генерального прокурора з 2014 року розташований філд-офіс JIT, в якому постійно працюють представники держав-учасниць міжнародної слідчої групи. Зараз це колеги із Нідерландів та Австралії. За роки розслідування справи між слідчими та прокурорами держав-учасниць ССГ вдалося досягти надзвичайно високого рівня співробітництва та довіри», - цитує Венедіктову пресслужба ГПУ.

Фото: Пресслужба ГПУ

Фото: Пресслужба ГПУ

Представники Офісу Генпрокурора, враховуючи вимоги законодавства щодо таємниці слідства та угоди про створення ССГ, проінформували доповідача ПАРЄ про проведену роботу, стан розслідування та міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні.

Також констатували, що досвід України щодо співробітництва у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом, свідчить про те, що Російська Федерація відмовляє у виконанні запитів, посилаючись на те, що це нібито зашкодить її національним інтересам.

«Справа MH-17 надважлива для України та всього цивілізованого світу. Вона є маркером успішності світового правосуддя і ми сподіваємося, що до кінця цього року світова спільнота отримає справедливий вирок окружного суду Гааги у справі щодо 4 підозрюваних у збитті літака, яку він розглядає. Ми дуже вдячні за той рівень підтримки, який Україна отримує від міжнародних партнерів. Завдання української прокуратури разом з колегами з інших країн встановити істину та всіх причетних», - заявила Венедіктова.

Хоча справу щодо 4 обвинувачених передали до національного суду Нідерландів, проте розслідування не завершилось ані на національному рівні, ані міжнародною слідчою групою в цілому. Наразі зусилля спрямовані на встановлення екіпажу установки «Бук» та інших осіб, котрі віддавали накази на її переміщення на територію України чи сприяли цьому.

Тітус Корлецян перед візитом в Україну вже побував із аналогічною місією в Нідерландах. Він зауважив, що Парламентська Асамблея Ради Європи співпрацює з усіма сторонами у цій справі, щоб її фінальний звіт та подальші рекомендації базувалися на об’єктивній інформації.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на Донеччині розбився пасажирський літак.Того ж дня бойовики визнали, що це вони збили Boeing 777.

20 грудня 2021 року на судовому засіданні щодо збиття літака розпочався розгляд справи по суті. Сторона обвинувачення звинуватила Росію у веденні дезінформаційної кампанії.

2 лютого 2022 року катастрофа літака МН17 стала окремою темою перемовин Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Королівства Нідерланди Марка Рютте.