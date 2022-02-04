Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)
Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
ГоловнаСуспільствоПодії

Венедіктова сподівається, що до кінця року Гаазький суд озвучить вирок у справі збиття МН17

Генеральний прокурор України зустрілась із доповідачем Парламентської асамблеї Ради Європи з питань збиття літака рейсу МН17 в небі над Донбасом. 

Венедіктова сподівається, що до кінця року Гаазький суд озвучить вирок у справі збиття МН17
Ірина Венедіктова
Фото: Пресслужба ГПУ

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова зустрілась із Тітусом Корлецяном – доповідачем Парламентської асамблеї Ради Європи з питань збиття літака рейсу МН17 в небі над Донбасом 17 липня 2014 року, повідомляє пресслужба Генпрокуратури

Під час зустрічі обговорили зусилля України та інших держав-учасниць в розслідуванні катастрофи, яка забрала життя 298 осіб.

Ірина Венедіктова у 2021 році очолила національний склад спільної слідчої групи у справі МН17. До складу JIT від України нині входять 4 представники прокуратури та 12 слідчих. 

«В Офісі Генерального прокурора з 2014 року розташований філд-офіс JIT, в якому постійно працюють представники держав-учасниць міжнародної слідчої групи. Зараз це колеги із Нідерландів та Австралії. За роки розслідування справи між слідчими та прокурорами держав-учасниць ССГ вдалося досягти надзвичайно високого рівня співробітництва та довіри», - цитує Венедіктову пресслужба ГПУ.

Фото: Пресслужба ГПУ

Фото: Пресслужба ГПУ

Представники Офісу Генпрокурора, враховуючи вимоги законодавства щодо таємниці слідства та угоди про створення ССГ, проінформували доповідача ПАРЄ про проведену роботу, стан розслідування та міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. 

Також констатували, що досвід України щодо співробітництва у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом, свідчить про те, що Російська Федерація відмовляє у виконанні запитів, посилаючись на те, що це нібито зашкодить її національним інтересам.

«Справа MH-17 надважлива для України та всього цивілізованого світу. Вона є маркером успішності світового правосуддя і ми сподіваємося, що до кінця цього року світова спільнота отримає справедливий вирок окружного суду Гааги у справі щодо 4 підозрюваних у збитті літака, яку він розглядає. Ми дуже вдячні за той рівень підтримки, який Україна отримує від міжнародних партнерів. Завдання української прокуратури разом з колегами з інших країн встановити істину та всіх причетних», - заявила Венедіктова.

Хоча справу щодо 4 обвинувачених передали до національного суду Нідерландів, проте розслідування не завершилось ані на національному рівні, ані міжнародною слідчою групою в цілому. Наразі зусилля спрямовані на встановлення екіпажу установки «Бук» та інших осіб, котрі віддавали накази на її переміщення на територію України чи сприяли цьому.

Тітус Корлецян перед візитом в Україну вже побував із аналогічною місією в Нідерландах. Він зауважив, що Парламентська Асамблея Ради Європи співпрацює з усіма сторонами у цій справі, щоб її фінальний звіт та подальші рекомендації базувалися на об’єктивній інформації.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на Донеччині розбився пасажирський літак.Того ж дня бойовики визнали, що це вони збили Boeing 777.

20 грудня 2021 року на судовому засіданні щодо збиття літака розпочався розгляд справи по суті. Сторона обвинувачення звинуватила Росію у веденні дезінформаційної кампанії.

2 лютого 2022 року катастрофа літака МН17 стала окремою темою перемовин Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Королівства Нідерланди Марка Рютте.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також