Окупанти на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

В районі Павлополя обстріл БПЛА здійснено ЗФ РФ зі стрілецької зброї.

Окупаційні сили на сході України обстріляли безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ ОБСЄ малого радіуса дії.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Робота Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації. Обстріл безпілотного літального апарату (БПЛА) СММ ОБСЄ малого радіуса дії та вплив перешкод РЕБ на БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі Павлополя обстріл БПЛА здійснено ЗФ РФ зі стрілецької зброї. Крім того, під час польоту БПЛА зазнав впливу перешкод сигналу GPS.

За оцінками спостерігачів, обстріл БПЛА СММ ОБСЄ з боку ЗФ РФ та вплив засобів РЕБ мав на меті перешкоджання роботи Місії у виявленні порушень щодо відведення озброєння та військової присутності у зоні безпеки.

В результаті моніторингу виявлено нові фортифікаційні споруди в районах Клинкине та Самійлове.

"Зазначений факт свідчить про подальші заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання позицій 1 АК збройних формувань Російської Федерації", - сказано у повідомленні.

Зафіксований також недопуск патруля СММ ОБСЄ до життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури в районі Крута Балка внаслідок встановлення збройними формуваннями Російської Федерації саморобного металевого загородження, що заблокувало проїзд у напрямку Василівка.

"Зазначені дії свідчать про систематичне використання російськими окупаційними військами життєво важливої цивільної інфраструктури для приховування місць і районів розміщення важкого озброєння і військової техніки", -наголошується у звіті.

"Таким чином, ЗФ РФ штучно продовжують грубо порушувати Мінські домовленості й надалі створюють передумови для ескалації напруження на лінії зіткнення сторін шляхом приховування своєї злочинної діяльності від міжнародних спостерігачів", - підкреслила українська сторона СЦКК.