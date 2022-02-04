Сторони обговорили діяльність Фонду енергоефективності в Україні, який фінансує уряд Німеччини, і спільні проєкти з термомодернізації та реконструкції муніципального водного господарства.

Міністр розвитку громад і території України Олексій Чернишов 4 лютого зустрівся з держсекретарем Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини Нільсом Анненом.

Як повідомляє пресслужба Мінрегіону, Чернишов і Аннен обговорили спільні проєкти, які реалізовують в межах реформи децентралізації, енергоефективності та муніципальної інфраструктури.

"Ми цінуємо підтримку Німеччини у впровадженні реформи децентралізації. Крім того, у нас є спільні масштабні інфраструктурні проєкти, які стосуються реконструкції муніципального водного господарства, термомодернізації освітніх закладів. Також Німеччина є надійним партнером кредитної програми “Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб”. Напрямів чимало. Переконаний, що кількість спільних напрацювань буде зростати, а з ними буде зміцнюватись наше партнерство", - заявив Олексій Чернишов.

Фото: Пресслужба Мінрегіону

Фото: Пресслужба Мінрегіону

Фото: Пресслужба Мінрегіону

Сторони обговорили діяльність Фонду енергоефективності в Україні. Уряд Федеративної Республіки Німеччина є донором установи, адже виділяє на її функціонування 20 мільйонів євро інвестицій.

"Хочу зупинитися на енергоефективності. Приємно, що наразі в Україні цьому питанню приділяється максимальна увага. Від цього виграють усі. Адже це розвʼязує екологічні, енергетичні та економічні проблеми. Своєю чергою, Україна може розраховувати на підтримку Німеччини», — заявив Нільс Аннен.

Нагадаємо, 7-8 лютого в Україні з робочий візитом перебуватиме міністр закордонних справ Анналена Бербок. Вона зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським та українським колегою Дмитром Кулебою.

15 лютого "українське питання" буде обговорювати в Москві канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з російським Президентом Володимиром Путіним.