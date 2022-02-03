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Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Росію 15 лютого

Основну увагу під час зустрічі німецького канцлера з російським президентом приділять запобіганні небезпеки нападу РФ на Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Росію 15 лютого
Фото: EPA/UPG

15 лютого відбудуться переговори канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента РФ Володимира Путіна, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на німецьку газету Süddeutsche Zeitung.

"Як і в попередніх поїздках до Вашингтона і Києва, основна увага буде приділена зусиллям щодо запобігання небезпеки нападу Росії на Україну. Шольц хоче більше брати участь у кризовій дипломатії", - йдеться в матеріалі німецького видання.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю ЗМІ канцлер Німеччини зазначав, що у зв’язку з нарощуванням чисельності російських військ на кордоні з Україною Росії треба "надіслати подвійний сигнал".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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