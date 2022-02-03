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У Франції через "недогляди у висвітленні криз" розпочали розслідування проти Russia Today

Напередодні мовлення RT заборонили в Німеччині через відсутність ліцензії.

У Франції через "недогляди у висвітленні криз" розпочали розслідування проти Russia Today
Скріншот зі сторінки "Russia Today"

Французький медіарегулятор Arcom розпочав розслідування щодо подання інформації Russia Today - телеканалом, що фінансується з держбюджету РФ. 

"Кілька асоціацій повідомили про недогляди у висвітленні криз, таких як виступи «жовтих жилетів» або ситуація в Сирії та Центральноафриканській Республіці», – йдеться в матеріалі французького журналу" (цитата з RT)", - повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Russia Today.

Телеканал запросив розʼяснення у регулятора, але наразі відповіді не отримав. 

Керівниця російського телеканалу Ксенія Федорова заявила, що це спланована акція, оскільки інформація про перевірку зʼявилася наступного дня після заборони мовлення RT у Німеччині.

Нагадаємо, Комісія з допуску та нагляду німецького медіарегулятора Medienanstalten з 1 лютого заборонила розповсюдження у Німеччині телепрограми німецького каналу російського державного мовника Russia Today. Причиною назвали відсутність у каналу необхідного дозволу на мовлення. 

У вересні 2021 року YouTube видалив німецькі канали RT через фейки про COVID-19.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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